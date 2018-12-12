Дания переиграла Черногорию, Норвегия одолела Испанию на женском чемпионате Европы

Сборная Дании одержала победу над Черногорией (24:23), Норвегия обыграла Испанию (33:26) в рамках второго группового этапа женского чемпионата Европы.

Благодаря этому результату, датчанки набрали свои первые два очка в турнире, однако так и не смогла подняться с последнего места в группе I. Черногорки остались на третьей позиции.

Норвежки поднялись на первое место в группе II. У них в активе шесть очков после пяти матчей. Испанки находятся на последней строчке, они уступили во всех пяти встречах.

Чемпионат Европы

Женщины

Группа I

Дания – Черногория - 24:23 (15:11)

Группа II

Испания – Норвегия - 26:33 (17:18)