Дания переиграла Черногорию, Норвегия одолела Испанию на женском чемпионате Европы

Сборная Дании одержала победу над Черногорией (24:23), Норвегия обыграла Испанию (33:26) в рамках второго группового этапа женского чемпионата Европы.
Благодаря этому результату, датчанки набрали свои первые два очка в турнире, однако так и не смогла подняться с последнего места в группе I. Черногорки остались на третьей позиции.
Норвежки поднялись на первое место в группе II. У них в активе шесть очков после пяти матчей. Испанки находятся на последней строчке, они уступили во всех пяти встречах.
Чемпионат Европы
Женщины
Группа I
Дания – Черногория - 24:23 (15:11)
Группа II
Испания – Норвегия - 26:33 (17:18)
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