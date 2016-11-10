Даниил Шишкарев: "Золото Рио сделало гандбол популярным в России"

Один из лидеров сборной России правый крайний Даниил Шишкарев в интервью "Известиям" подчеркнул, что победа женской сборной на Олимпиаде-2016 дала серьезный толчок развитию этого вида спорта в стране. Мужская команда стартовала в отборочном турнире к чемпионату Европы-2018 двумя ничьими со Словакией (31:31) и Черногорией (24:24).

– Олимпийский триумф нашей женской сборной в Рио добавил популярности мужской команде?

– Однозначно. О гандболе стали больше говорить и писать. Этот спорт был забыт в нашей стране. А победа россиянок повлияла на развитие, дала определенный толчок в плане внимания тех же СМИ. Когда раньше гандбольные матчи показывали по телевидению? А теперь показывают и "Чеховских медведей" в Лиге чемпионов, и наши отборочные игры. Надеюсь, впредь ситуация не поменяется, несмотря на два обидных результата со Словакией и Черногорией.

– Что помешало мужской сборной России отобраться на Олимпиаду?

– Думаю, помешала моя роковая ошибка в игре со Швецией, из-за которой мы не попали в олимпийский квалификационный турнир. Это не было следствием каких-то системных проблем – просто в конкретном матче на чемпионате Европы мы на последних секундах упустили победу из-за того, что я на ровном месте потерял мяч. Это – спорт. Никогда не можешь предсказать, как сложится ситуация в ту или иную минуту.