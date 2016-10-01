Cидорова стала начальником команды сборной России по гандболу

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев в интервью "СЭ" рассказал о перестановках в тренерском штабе женской сборной.

– В тренерском штабе команды наконец-то появились женщины, – отметил глава ФГР. – Работать с вратарями будет тренер тольяттинской "Лады" Любовь Каляева. Она приступит к обязанностям уже на "Золотой лиге в Дании". Очень рад, что в раздевалке теперь и в числе тренеров появятся девушки. Кроме того, вместо Владимира Брашкина начальником команды будет двукратная чемпионка мира Мария Сидорова. Я лично настаивал на этом назначении. (Мария МАРКОВА).

Полностью интервью Сергея Шишкарева и президента Международной федерации гандбола Хасана Мустафы читайте в одном из ближайших номеров "СЭ".