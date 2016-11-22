Анна Вяхирева: "Всегда знала, что выиграю Олимпиаду"

Чемпионка Игр-2016 Анна Вяхирева подчеркнула, что всегда верила в то, что выиграет Олимпиаду. Россиянка в 21 год стала самым ценным игроком турнира.

- Я всегда знала, что выиграю Олимпиаду, - сказала Вяхирева. - И не стеснялась говорить об этом своим друзьям. Когда мы победили в Рио, одна девочка написала мне: "Аня, ты помнишь, как всегда говорила, что выиграешь ее"?

– С таким чувством тренироваться комфортно.

– Но ведь я не знала, когда это случится и через что придется пройти ради этого. Наше дело кропотливо работать, а там уже Бог решит. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Вяхиревой