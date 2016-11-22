Анна Вяхирева: "Проблем с мотивацией нет, но есть сложности с "физикой"

Гандболистка сборной России Анна Вяхирева подчеркнула, что не испытывает проблем с мотивацией после победы на Олимпиаде-2016. 21-летняя спортсменка стала самым ценным игроком олимпийского турнира.

- Я могу заверить, что никаких проблем с мотивацией у меня нет, - сказала Вяхирева. - Но есть серьезные сложности с физическим состоянием. Мне сейчас очень тяжело. При подготовке к Рио мы потратили очень много сил и набрать нормальную форму после этого непросто. Порой даже не "вывозишь" тренировку. Есть проблемы со здоровьем. И со всем этим ничего не сделаешь, пока не отдохнешь. Но на это времени нет. Вот и приходится вытягивать на морально-волевых.

– Отпуск будет весной?

– Летом. И, я думаю, Евгений Васильевич (Трефилов. - Прим. "СЭ") прекрасно все понимает. Но ему ничего не остается, кроме как гнать нас вперед. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Вяхиревой