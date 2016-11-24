Анна Сень: "Трефилова нужно принимать таким, какой он есть"

Олимпийская чемпионка в составе сборной России по гандболу Анна Сень в преддверии старта чемпионата Европы высказала мнение о том, что главной задачей в контрольных матчах будет притирка к игре с новыми партнерами по команде и постановка строгого взаимодействия в обороне. Левая полусредняя "Ростов-Дона" также отметила, что Евгений Трефилов является тренером номер 1 в ее профессиональной карьере.

– Сколько помню сборную, в товарищеских матчах, предшествующих важным турнирам, мы не играли супер, – приводит "Р-Спорт" слова российской гандболистки. – Как говорят некоторые, Трефилов "тихорится" перед Олимпиадами и чемпионатами мира. Вот, например, турнир в Нидерландах перед Олимпийскими играми в Рио. Мы там проиграли. И потом говорили про нас: "Да 100 процентов, Трефилов тихорится, говорит им, чтобы бросали мимо ворот". А потом – раз! – и неожиданно выиграли Олимпиаду. Это не так, конечно. В контрольных матчах у нас задача – наиграть хорошую защиту, то есть систему "4-2" или "6-0". Плюс наиграть наше нападение, сыграться с новыми партнерами по команде.

– Вы уже не первый год работаете под руководством Евгения Васильевича. Можно сказать, что он стал своим тренером для вас?

– Он уже семь лет как мой тренер. У нас с Евгением Васильевичем были разные моменты в жизни, и ругались тоже, всякое бывало. Но это рабочий процесс. Я тоже человек с характером. Он знает это и порой терпит меня. После Олимпиады Евгений Васильевич стал тренером номер один для меня в карьере. Он привел нас к олимпийскому золоту. Я очень уважаю его, ценю. Мне нравится работать под его руководством. Евгения Васильевича нужно принимать таким, какой он есть.

Всех игроков он называет так, как называет, и все пашут у него по полной. Нет такого, что одна в команде может сачкануть у него, а другая обязательно должна работать. Или ты работаешь, или сиди на скамейке.