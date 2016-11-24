Анна Сень: "Трефилов призывает работать так, чтобы вода в галошах стояла"

Олимпийская чемпионка в составе сборной России по гандболу Анна Сень отметила, что после главной победы в карьере команда не страдает отсутствием мотивации. По словам игрока "Ростов-Дона", главный тренер национальной команды Евгений Трефилов после триумфа в Рио-де-Жанейро сразу же нагрузил спортсменок большим объемом работы.

- Евгений Васильевич сразу нагрузил нас активными тренировками, чтобы мы вошли в тонус, - приводит "Р-Спорт" слова российской гандболистки. - Чтоб вода в галошах, как говорит Трефилов! По его словам, ты должен до такой степени вспотеть, чтобы перелеты и вся еда вышли.

- Как прошли три месяца в статусе олимпийской чемпионки?

- Я безумно счастлива, что мы выиграли! Наконец-то в России начали узнавать, что такое гандбол. Теперь люди знают, что мы играем не в воде и не с овальным мячом. Уже узнают нас на улице, это безумно приятно. "Ой, вы же олимпийская чемпионка! Можно с вами сфотографироваться?". Это радует. Люди просто хотят знать нас, общаться с нами. Многие пишут и обращаются с просьбами.

- Как себя мотивировать после самой значимой победы в карьере?

- Проблем с мотивацией нет, я еще много чего не выигрывала. Очень хочется победить в Лиге чемпионов, в чемпионате России, со сборной России – на ближайшем чемпионате Европы. В Лиге чемпионов в этом сезоне уже не получилось, значит, Кубок ЕГФ – еще одна цель.

- В Ростове вы уже затмили футболистов?

- Футболисты "Ростова" тоже хорошо играют.