Олимпийская чемпионка Рио-2016 Анна Сень стала матерью, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России. У гандболистки "Ростов-Дон" и сборной России и ее супруга Дмитрия Петренко родился сын.

"Федерация гандбола России от всех души поздравляет Анну и Дмитрия с рождением ребенка! Мы желаем маме и малышу сил, крепкого здоровья, а гандболистке скорейшего восстановления и возвращения в состав "Ростова-Дона" и сборной России", – говорится в сообщении пресс-службы ФГР.

Напомним, Сень прервала карьеру из-за беременности в июне 2017 года. В стыковых матчах чемпионата мира-2017 против сборной Польши спортсменка играла уже беременной.