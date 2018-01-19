Анна Сень: "Ответственность за дисквалификацию гандболисток должен взять врач"

Олимпийская чемпионка Рио-2016 Анна Сень считает, что ответственность за положительные пробы на мельдоний, которые сдали три игрока молодежной сборной России, должен нести врач, а не гандболистки. Анализы Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной дали положительный результат. Игроки дисквалифицированы, их результаты аннулированы. При этом сборная России сохраняет серебро молодежного чемпионата Европы.

"Наша федерация должна возложить ответственность на врача команды. В первую очередь нужно спрашивать с врача и только во вторую – с девочек. Нужно провести огромную работу по антидопингу, начиная с юниорской сборной и заканчивая первой сборной, чтобы такое не повторялось. Я сама была в возрасте этих девочек и не была тогда подкованной в этом вопросе, как сейчас", – приводит слова Сень РИА "Новости".

"Все врачи в сборных должны быть высококвалифицированными специалистами и следить за ситуацией по антидопинговым вопросам. Раньше у нас в гандболе никаких таких случаев не было, – добавила Сень. – Девчонки молодые, конечно, очень жаль их. Я желаю им ни в коем случае не отчаиваться и не расстраиваться. Это могло произойти с каждым спортсменом. Многие спортсмены возвращались после таких перерывов и достойно выступали, доказывали, что они все равно лучшие".