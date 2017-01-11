Андрей Лавров: "Женская сборная России по-прежнему в элите"

Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР), трехкратный олимпийский чемпион Андрей Лавров в интервью "Известиям" призвал не делать преждевременных выводов из провала национальной женской команды на чемпионате Европы в Швеции.

– Женская сборная России стала восьмой на декабрьском ЧЕ в Швеции. Мы переоценили нашу победу в Рио? - вопрос Лаврову.

– Мы по-прежнему в элите. По своему опыту знаю – такие победы, как на Олимпиаде, настолько выхолащивают, что очень тяжело готовиться к следующим турнирам на максимуме. При этом я помню свое пятое место в Атланте-1996. Оно настолько меня мотивировало, что в следующем сезоне я был лучшим и в клубе, и в сборной. И тут же в 1997 году мы выиграли ЧМ – действующих олимпийских чемпионов – Хорватию – громили в 17 мячей. Они бегали и просили: "Остановись, Андрей, хватит!" А сейчас на ЧЕ у наших девушек был один провальный матч с Румынией. Но в других встречах Россия на равных билась со всеми. Что неплохо с учетом резкого омоложения команды по сравнению с Рио. Трефилов привлек 17-летнюю Антонину Скоробогатченко, еще несколько 18-летних девочек. Те же Скоробогатченко и Карина Сабирова наберутся опыта за три года и при нормальной работе подойдут к Токио в отличной форме. Но не исключено, что они покажут что-то уже в следующем году.