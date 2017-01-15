Андрей Лавров: "Россия уступила Норвегии в скорости, это бросалось в глаза"

Первый вице-президент Федерации гандбола России Андрей Лавров заявил, что национальная команда уступила Норвегии (24:28) из-за скорости и неподготовленных бросков. Следующий матч на чемпионате мира Россия проведет против Польши 16 января. Турнир проходит с 11 по 29 января во Франции.

– В первом тайме у нас случился провал, – цитирует "Р-Спорт" Лаврова. – Мы много проигрывали, и потом уже не удавалось наверстать упущенное. Норвежцы были быстрее нас, в этом компоненте мы уступали, и это бросалось в глаза. Они постоянно опережали нас. Плюс в начале матча мы совершали такие броски, которые помогли молодому норвежскому вратарю почувствовать уверенность, "расстояться". Наши ребята совершали неподготовленные броски, поэтому он почувствовал игру. Отсюда и проблемы.

Очень важный матч будет с Польшей, это определяющая игра для нас. Что нужно менять в игре, это уже решит тренерский штаб сборной. Но если победим поляков, мы, по сути, гарантируем выход из группы. Если проиграем, то возникают очень большие вопросы.