18:55 | ГАНДБОЛ

Андрей Лавров: "Россия провела гандбольные турниры на высоком уровне благодаря Шишкареву"

0
0
0

Первый вице-президент ФГР Андрей Лавров отметил, что чемпионаты мира среди юношей и девушек, прошедшие в России, были проведены на высоком уровне благодаря президенту организации Сергею ШишкаревуВ 2015 году в Екатеринбурге прошел чемпионат мира среди юношей (до 19 лет), а в 2016 году Москва приняла мировое первенство среди девушек (до 20 лет). 

Ранее действующий президент ФГР объявил о намерении снова выдвинуть свою кандидатуру на этот пост. Выборы главы организации состоятся 26 декабря.

- Мы провели два юниорских чемпионата мира - в Екатеринбурге и Москве, - приводит ТАСС слова Лаврова. - Сейчас, по прошествии времени, я думаю, что, если бы Шишкарев не возглавил федерацию в прошлом году, мы бы не смогли на таком уровне провести эти турниры, у нас были бы большие проблемы.

С его приходом произошли положительные изменения, и, скажу честно, немного людей найдется, которые захотели бы взвалить на себя это бремя. Несмотря на достижения наших спортсменов, немного желающих. Выдвижение Шишкарева - абсолютно нормальное и предсказуемое явление. Планирую поддержать кандидатуру Шишкарева на выборах 26 декабря.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3764147

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ