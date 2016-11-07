Андрей Лавров: "Россия провела гандбольные турниры на высоком уровне благодаря Шишкареву"

Первый вице-президент ФГР Андрей Лавров отметил, что чемпионаты мира среди юношей и девушек, прошедшие в России, были проведены на высоком уровне благодаря президенту организации Сергею Шишкареву. В 2015 году в Екатеринбурге прошел чемпионат мира среди юношей (до 19 лет), а в 2016 году Москва приняла мировое первенство среди девушек (до 20 лет).

Ранее действующий президент ФГР объявил о намерении снова выдвинуть свою кандидатуру на этот пост. Выборы главы организации состоятся 26 декабря.

- Мы провели два юниорских чемпионата мира - в Екатеринбурге и Москве, - приводит ТАСС слова Лаврова. - Сейчас, по прошествии времени, я думаю, что, если бы Шишкарев не возглавил федерацию в прошлом году, мы бы не смогли на таком уровне провести эти турниры, у нас были бы большие проблемы.

С его приходом произошли положительные изменения, и, скажу честно, немного людей найдется, которые захотели бы взвалить на себя это бремя. Несмотря на достижения наших спортсменов, немного желающих. Выдвижение Шишкарева - абсолютно нормальное и предсказуемое явление. Планирую поддержать кандидатуру Шишкарева на выборах 26 декабря.