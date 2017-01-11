03:28 | ГАНДБОЛ

Андрей Лавров: "Отказ Шишкарева переизбираться стал бы для нас серьезной проблемой"

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Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР), трехкратный олимпийский чемпион Андрей Лавров в интервью "Известиям" положительно оценил декабрьское переизбрание президента федерации.

– Насколько важно то, что Сергей Шишкарев все же решился переизбираться президентом ФГР?

– Всем известно, какие трудности испытывает страна. И проблемы гандбола в регионах наиболее отчетливо демонстрируют, что желающих заниматься вопросами нашего вида спорта не так много. Точнее, их почти нет. Хорошо, что Сергей Николаевич загорелся этой работой и решил ее продолжить – откажись он переизбираться, это стало бы для нас серьезной проблемой.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/654654#ixzz4VPPnkNNk

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