Андрей Лавров: "Отказ Шишкарева переизбираться стал бы для нас серьезной проблемой"

Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР), трехкратный олимпийский чемпион Андрей Лавров в интервью "Известиям" положительно оценил декабрьское переизбрание президента федерации.

– Насколько важно то, что Сергей Шишкарев все же решился переизбираться президентом ФГР?

– Всем известно, какие трудности испытывает страна. И проблемы гандбола в регионах наиболее отчетливо демонстрируют, что желающих заниматься вопросами нашего вида спорта не так много. Точнее, их почти нет. Хорошо, что Сергей Николаевич загорелся этой работой и решил ее продолжить – откажись он переизбираться, это стало бы для нас серьезной проблемой.