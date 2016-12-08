Александр Жуков: "Российские гандболистки взяли золото ОИ не благодаря, а вопреки"

Глава Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков выразил мнение, что женская сборная продолжит добиваться успеха и после победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент "СЭ" Егор ПОЗДНЯКОВ.

По его словам, подопечные Евгения Трефилова завоевали золотые медали вопреки проблемам в развитии данного вида спорта в РФ.

- Вся страна следила за выступлением нашей женской гандбольной сборной, - сказал Жуков. - Но нужно признать, что это золото было завоевано не благодаря, а вопреки проблемам в развитии гандбола. Отметим, что мужчины вообще не попали на Олимпиаду. Но уверен, что этот успех не будет разовым.