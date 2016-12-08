11:55 | ГАНДБОЛ

Александр Жуков: "Российские гандболистки взяли золото ОИ не благодаря, а вопреки"

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Среда. Хельсинборг. Румыния - Россия - 22:17. Владлена БОБРОВНИКОВА (слева) и Анна ВЯХЕРЕВА (справа) пытаются сдержать Кристину НЯГУ.Норвежская сага. Первые слезы.

Глава Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков выразил мнение, что женская сборная продолжит добиваться успеха и после победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент "СЭ" Егор ПОЗДНЯКОВ.

По его словам, подопечные Евгения Трефилова завоевали золотые медали вопреки проблемам в развитии данного вида спорта в РФ.

- Вся страна следила за выступлением нашей женской гандбольной сборной, - сказал Жуков. - Но нужно признать, что это золото было завоевано не благодаря, а вопреки проблемам в развитии гандбола. Отметим, что мужчины вообще не попали на Олимпиаду. Но уверен, что этот успех не будет разовым.

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