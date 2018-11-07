Александр Деревень: "Спартак" надежно отыграл в защите"

"Спартак" завершил двухматчевую выездную серию в рамках регулярного чемпионата Суперлиги. В Буденновске команда Василия Филиппова победила "Динамо-Виктор" из Ставрополя (34:28), а в Краснодаре красно-белые уступили местному "СКИФу" (22:25). Итоги серии прокомментировал левый полусредний "Спартака" Александр Деревень.

– В матче против "Динамо-Виктор" красно-белые добились успеха благодаря командным действиям. При подготовке к встрече мы уделяли серьезное внимание обороне. В итоге наша команда надежно отыграла в защите и смогла реализовать свои моменты впереди. Первый тайм шел в равной борьбе, а после перерыва "Спартак" прибавил в активности и забросил несколько мячей в быстрых атаках. В дальнейшем наша команда уверенно удерживала добытое преимущество.

Матч против краснодарского "СКИФа" сложился иначе. До середины первого тайма "Спартак" владел преимуществом, а потом выпустил нить игры из своих рук. Гандболисты соперника почувствовали уверенность и стали действовать гораздо активнее. Во втором тайме великолепно сыграл вратарь "СКИФа" Денис Заболотин, а нам не удалось реализовать множество голевых моментов, – отметил Александр Деревень.

Следующий матч "Спартака" пройдет 9 ноября в ДС "Крылатское", где красно-белые примут "СГАУ-Саратов". (Максим Бирюков)

Фото: Василий Пономарев