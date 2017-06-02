20 гандболистов вызваны в сборную России для подготовки к матчам отбора ЧЕ-2018

Тренерский штаб сборной России во главе с Дмитрием Торговановым вызвал 20 гандболистов на тренировочный сбор в рамках подготовки к матчам второго раунда отборочного турнира чемпионата Европы-2018, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России. Россияне сыграют со Словакией 14 июня и Черногорией 17 июня.

После четырех туров сборная России с двумя очками занимает последнее, четвертое место в группе 6.

Полностью состав национальной команды выглядит следующим образом:

Вратари: Олег Грамс, Дмитрий Павленко (оба – "Чеховские медведи"), Вадим Богданов ("Азоты Пулавы");

Правые крайние: Даниил Шишкарев ("Вардар"), Дмитрий Ковалев, Дмитрий Корнев (оба – "Чеховские медведи");

Правые полусредние: Александр Котов ("Чеховские медведи"), Дмитрий Киселев ("Университет-Нева");

Разыгрывающие: Павел Атьман (БГК им.Мешкова), Дмитрий Житников ("Висла"), Игорь Карлов (СКИФ);

Левые полусредние: Азат Валиуллин ("Лемго"), Александр Деревень ("Вардар"), Александр Шкуринский (СКИФ), Руслан Дашко ("Динамо-Виктор");

Линейные: Глеб Калараш, Лев Целищев (оба – "Мотор"), Денис Васильев ("Динамо Астрахань");

Левые крайние: Игорь Сорока ("Мотор"), Роман Остащенко ("Чеховские медведи").