17-летняя гандболистка "Университета" пропала в Ижевске

17-летняя гандболистка команды "Университет" Дарья Аноприева пропала в Ижевске. По словам мамы спортсменки, дочь – студентка первого курса спортфака УдГУ, исчезла 13 октября, не появляется ни на тренировках, ни в университетском общежитии.

– В пятницу она была веселой, гуляла, говорила, что погода хорошая. К 16.00 собиралась на тренировку, – приводит "Удмуртия" слова Елены Алешиной, которая является матерью гандболистки. – Часов в 8 вечера я ей писала, спрашивала, как тренировка. Она написала, что нормально. Ответы были странные, не так она отвечает.

Семья сообщила об исчезновении дочери в полицию. В пресс-службе Управления МВД России по Ижевску подтвердили, что 16 октября действительно было зарегистрировано заявление о пропаже 17-летней девушки.

Близкие девочки подозревают, что аккаунтами Дарьи в социальных сетях может пользоваться кто-то другой.

Директор спортивного клуба Удмуртского государственного университета Сергей Минабутдинов сообщил, что девушка не появляется ни в институте, ни на тренировках с минувшей пятницы.

Девушка приехала из Белоруссии в Ижевск только этим летом и близких, доверительных отношений с командой и тренерским составом у нее еще не сложилось. При этом Дарья входит в основной состав "Университета".