Женскую молодежную сборную России по гандболу могут лишить серебра чемпионата Европы

Женская молодежная сборная России по гандболу может быть лишена серебряной медали молодежного чемпионата Европы 2017 года в том случае, если будет доказана вина трех гандболисток в употреблении запрещенных препаратов, информирует ТАСС со ссылкой на Европейскую федерацию гандбола (EHF). Ранее стало известно, что в анализах спортсменок обнаружен мельдоний.

"Согласно положениям EHF по борьбе с допингом, в случае, когда более двух членов команды совершили нарушение антидопинговых правил, соответствующий орган EHF также может налагать санкции, включая: дисквалификацию команды от выступлений, запрет национальной сборной на участие в соревнованиях EHF и / или оштрафовать федерацию", - говорится в сообщении.

