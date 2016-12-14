19:44 | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Женская сборная России сыграла вничью с Венгрией на чемпионате Европы

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Женская сборная России в матче второго группового турнира чемпионата Европы сыграла вничью с Венгрией (26:26). Подопечные Евгения Трефилова лишились шансов на выход в полуфинал турнира еще вчера – после ничьей с Данией с таким же счетом.

Напомним, что женская сборная России – олимпийский чемпион Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Хельсинборг (Швеция)

Чемпионат Европы

Женщины

Второй групповой турнир

Группа II

Венгрия – РОССИЯ – 26:26 (14:13)

Дополнительная информация

http://handball.sport-express.ru/women/europe/2016/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Айртон

Тот самый классический случай, когда поцреотам-глорикам плевать на команду, которой они признавались в любви ещё пару месяцев назад.)) 0 комментов в поддержку команды.)) Поцреоты они такие, бгг.))

22:21

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