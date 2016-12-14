Женская сборная России сыграла вничью с Венгрией на чемпионате Европы

Женская сборная России в матче второго группового турнира чемпионата Европы сыграла вничью с Венгрией (26:26). Подопечные Евгения Трефилова лишились шансов на выход в полуфинал турнира еще вчера – после ничьей с Данией с таким же счетом.
Напомним, что женская сборная России – олимпийский чемпион Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.
Хельсинборг (Швеция)
Чемпионат Европы
Женщины
Второй групповой турнир
Группа II
Венгрия – РОССИЯ – 26:26 (14:13)
Айртон
Тот самый классический случай, когда поцреотам-глорикам плевать на команду, которой они признавались в любви ещё пару месяцев назад.)) 0 комментов в поддержку команды.)) Поцреоты они такие, бгг.))
22:21