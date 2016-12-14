Женская сборная России сыграла вничью с Данией и не вышла в полуфинал чемпионата Европы

Женская сборная России сыграла вничью с Данией во втором групповом турнире чемпионата Европы - 26:26. Подопечные Евгения Трефилова лишились шансов на выход в полуфинал турнира. Перед последней игрой с Венгрией команда занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе три очка.

Напомним, что женская сборная России является чемпионом Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Чемпионат Европы

Женщины

Второй групповой турнир

Дания - РОССИЯ - 26:26 (13:11)