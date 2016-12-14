00:15 | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Женская сборная России сыграла вничью с Данией и не вышла в полуфинал чемпионата Европы

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Женская сборная России сыграла вничью с Данией во втором групповом турнире чемпионата Европы - 26:26. Подопечные Евгения Трефилова лишились шансов на выход в полуфинал турнира. Перед последней игрой с Венгрией команда занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе три очка.

Напомним, что женская сборная России является чемпионом Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Чемпионат Европы

Женщины

Второй групповой турнир

Дания - РОССИЯ - 26:26 (13:11)

Дополнительная информация

http://handball.sport-express.ru/women/europe/2016/

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Генри Морган

2Новоуепинни Ежу понятно было, что на олимпиаде просто повезло и судьи помогли. Если бы играли с Норвегией, Францией, Голландией, Бразилией и др. как в хоккее серии до 3-4 побед - без шансов, ни одну бы команду не прошли. Случайные чемпионки ________________________________________________________________________________________________________ Не согласен. Случайно выиграть нельзя. Даже, если крупно везло, как Португалии на ЕВРО-2016. Они всё выдержали в турнире, прошли все испытания. Победа - это достойная награда за труд и терпение. Хотя, Португалия игрой совсем не радовала. Но, это уже другой вопрос. Если команда добралась до Финала, а там выиграла, то успех - закономерный. Ибо, до Финала тоже надо суметь дойти.

01:15

Новоуепинни

Ежу понятно было, что на олимпиаде просто повезло и судьи помогли. Если бы играли с Норвегией, Францией, Голландией, Бразилией и др. как в хоккее серии до 3-4 побед - без шансов, ни одну бы команду не прошли. Случайные чемпионки

00:56

vitvk

Разобранные плюс несыгранные.Трефил через год из них сделает супер-банду!,

00:56

Don

Руфке, не придумывай, у нас оставались шансы, только для это нужно было обыгрывать Данию как можно крупнее, а потом Венгрию также, и ждать, что Румыния проиграет Дании мячей эдак в 3-5, у трех сборных получилось бы по 6 очков и пришлось бы считать разницу мячей!

00:49

fireman32

Руфке...Но это не отменяет того,что не забито СТОЛЬКО пенальти и чистых выходов один на один с краю

00:42

Руфке

Во-первых, после матча Румыния-Венгрия у наших пробиться в полуфинал не оставалось даже теоретических шансов. Вот и попробовали Трусову в воротах, давали шанс явно никакой Постновой. Во-вторых, этот Чемпионат Европы был для команды обкаточным. Увидеть новых бойцов, отцепить пассажиров. Конечно, Трефилов об этом не говорил во всеуслышанье - не такой он простой, как кажется. Посмотрел, кто сможет выдержать прессинг (в том числе, и его персональный), сделает выводы. Кожакарь, Постнову, Яну Жилинскайте, и, скорее всего, её близняшку Вику, мы в сборной больше не увидим.

00:38

mikeV

Да хрен с ними, с 7-метровыми - но столько раз терять мяч просто по ерунде!!

00:30

ненавижу_Мойшу_Каца

Ужас! Не забить 6 пенальти и 9 выходов один-на-один диагональных. И немыслимое количество потерь. Данию обязаны были проходить.

00:27

alexway.67

Как можно выиграть матч не забывая пять!!!!! семиметровых?

00:27

CanagliaVova

Чмока: "эти чемпионаты Европы - для неудачников"

00:26

fireman32

Сами отдал выигранный матч.

00:23

Ж и в о й

Ничего страшного! Значит, для Евгения Васильевича остается непокоренной одна вершина - поэтому для него будут новые стимулы продолжать работать.

00:21

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ