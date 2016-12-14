Женская сборная России сыграла вничью с Данией и не вышла в полуфинал чемпионата Европы

Женская сборная России сыграла вничью с Данией во втором групповом турнире чемпионата Европы - 26:26. Подопечные Евгения Трефилова лишились шансов на выход в полуфинал турнира. Перед последней игрой с Венгрией команда занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе три очка.
Напомним, что женская сборная России является чемпионом Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Чемпионат Европы
Женщины
Второй групповой турнир
Дания - РОССИЯ - 26:26 (13:11)
Генри Морган
2Новоуепинни Ежу понятно было, что на олимпиаде просто повезло и судьи помогли. Если бы играли с Норвегией, Францией, Голландией, Бразилией и др. как в хоккее серии до 3-4 побед - без шансов, ни одну бы команду не прошли. Случайные чемпионки ________________________________________________________________________________________________________ Не согласен. Случайно выиграть нельзя. Даже, если крупно везло, как Португалии на ЕВРО-2016. Они всё выдержали в турнире, прошли все испытания. Победа - это достойная награда за труд и терпение. Хотя, Португалия игрой совсем не радовала. Но, это уже другой вопрос. Если команда добралась до Финала, а там выиграла, то успех - закономерный. Ибо, до Финала тоже надо суметь дойти.
01:15
Новоуепинни
Ежу понятно было, что на олимпиаде просто повезло и судьи помогли. Если бы играли с Норвегией, Францией, Голландией, Бразилией и др. как в хоккее серии до 3-4 побед - без шансов, ни одну бы команду не прошли. Случайные чемпионки
00:56
vitvk
Разобранные плюс несыгранные.Трефил через год из них сделает супер-банду!,
00:56
Don
Руфке, не придумывай, у нас оставались шансы, только для это нужно было обыгрывать Данию как можно крупнее, а потом Венгрию также, и ждать, что Румыния проиграет Дании мячей эдак в 3-5, у трех сборных получилось бы по 6 очков и пришлось бы считать разницу мячей!
00:49
fireman32
Руфке...Но это не отменяет того,что не забито СТОЛЬКО пенальти и чистых выходов один на один с краю
00:42
Руфке
Во-первых, после матча Румыния-Венгрия у наших пробиться в полуфинал не оставалось даже теоретических шансов. Вот и попробовали Трусову в воротах, давали шанс явно никакой Постновой. Во-вторых, этот Чемпионат Европы был для команды обкаточным. Увидеть новых бойцов, отцепить пассажиров. Конечно, Трефилов об этом не говорил во всеуслышанье - не такой он простой, как кажется. Посмотрел, кто сможет выдержать прессинг (в том числе, и его персональный), сделает выводы. Кожакарь, Постнову, Яну Жилинскайте, и, скорее всего, её близняшку Вику, мы в сборной больше не увидим.
00:38
mikeV
Да хрен с ними, с 7-метровыми - но столько раз терять мяч просто по ерунде!!
00:30
ненавижу_Мойшу_Каца
Ужас! Не забить 6 пенальти и 9 выходов один-на-один диагональных. И немыслимое количество потерь. Данию обязаны были проходить.
00:27
alexway.67
Как можно выиграть матч не забывая пять!!!!! семиметровых?
00:27
CanagliaVova
Чмока: "эти чемпионаты Европы - для неудачников"
00:26
fireman32
Сами отдал выигранный матч.
00:23
Ж и в о й
Ничего страшного! Значит, для Евгения Васильевича остается непокоренной одна вершина - поэтому для него будут новые стимулы продолжать работать.
00:21