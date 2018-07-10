16:20 | Гандбол — Чемпионат Европы

Вяхирева - лучшая гандболистка июня по версии EHF


Гандболистка сборной России Анна Вяхирева признана игроком июня по версии Европейской федерации гандбола (EHF), информирует официальный сайт организации. Она опередила сербку Катарину Крпеж, румынку Элизу Буцеши, чешку Ивету Лузумову и венгерку Дору Хорняк.

Вяхирева внесла большой вклад в победы над Португалией (30:24) и Австрией (26:25) в отборочном турнире чемпионата Европы-2018. В этих матчах она забросила 11 и 12 мячей соответственно.  Сборная России при этом вышла на чемпионат Европы, который пройдет во Франции с 29 ноября по 16 декабря.

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