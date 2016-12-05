Владлена Бобровникова: "От сборной России требуют золота, но от олимпийского состава осталось шесть человек"

Левая полусредняя сборной России Владлена Бобровникова в преддверии старта чемпионата Европы в интервью "Р-Спорт" подчеркнула, что у обновленной команды не было большого количество времени, чтобы сыграться. По ее словам, у сборной нет проблем с мотивацией.

- Не обидно, что не олимпийских чемпионок считают главными фаворитами турнира? - вопрос Бобровниковой.

- Специалисты же видят, что у нас обновленный состав, некоторых молодых игроков, может, даже и не знают. У нас такой микс из опытных игроков и молодежи. Постараемся подтянуть молодых девчонок к себе. У нас не было особо времени сыграться. Нашей сборной нужно за короткое время стать таким молотом, который будет добывать победы.

- Трефилов говорил, что у некоторых чемпионок Рио есть проблемы с мотивацией. Согласны?

- Я так не считаю. На Олимпиаде ты месяц ходишь по лезвию ножа, психологически это очень тяжело. Каждый день ты живешь в стрессе, в ожидании игр. За 20 дней у нас был один выходной. И морально, и физически нужно адаптироваться после этого. Я понимаю, что Евгений Васильевич опасается, что мы расслабимся после этой победы. Но такого отношения в команде точно нет. Вся сборная, включая игроков, победивших на Олимпиаде, хочет выиграть чемпионат Европы. России еще ни разу не покорялся этот турнир. Будет непросто. Главное - хорошо начать чемпионат Европы.

- Но если вдруг не выиграете медали, падать будет больно. Планка у сборной теперь высокая.

- Все спортсмены - максималисты, все хотят выиграть золото. Но я не думаю, что кто-то у нас в составе ехал на Олимпиаду с мыслью "Да мы будем первыми!". Мы ехали в Рио скромненькой командой. К тому же перед чемпионатом Европы у нас не было много времени для сбора, игроки находятся в разном физическом состоянии. А перед Олимпиадой у нас был полноценный сбор в Сочи, где мы просто умирали на тренировках. И это принесло свои плоды. Понимаю, что после Олимпиады от нас требуют только золота. Но вы поймите тоже: от олимпийского состава у нас осталось шесть человек. Молодежь, пришедшая на замену, очень перспективная. Мы будем стараться, чтобы оправдать ожидания болельщиков.