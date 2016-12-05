Владлена Бобровникова: "Не согласна с Федуном, тренер не может быть процентом успеха"

Левая полусредняя сборной России Владлена Бобровникова в интервью "Р-Спорт" подчеркнула, что команда имеет шансы на завоевание медалей предстоящего чемпионата Европы. Спортсменка уверена, что главный тренер Евгений Трефилов выжмет из своих подопечных все соки.

- Это выполнимая задача для обновленной команды - выиграть медали чемпионата Европы? - вопрос Бобровниковой.

- У нас есть все шансы на медали. Наша сборная сейчас - это опыт, молодость, скорость. Евгений Васильевич выжмет из игрока все соки, не важно - молодой ты или старый. Для него нет авторитетов и возрастов. Он все достанет из игрока, чтобы на площадке ты отдала все. Тренер в результатах нашей сборной играет огромную роль.

- Владелец футбольного "Спартака" Леонид Федун считает, что тренер - это лишь 10 процентов от успеха команды.

- Я не согласна с Федуном. Тренер не может быть процентом успеха. Тренер - это фундамент, на котором формируется весь успех.

- Норвежки, наверное, никогда не забудут поражение от сборной России в полуфинале Олимпиады.

- Мы тоже не забудем эту победу над норвежками. Это самый запоминающийся матч в моей жизни. Наши болельщики сказали, что уже за несколько дней до матча чемпионата Европы Россия - Норвегия невозможно купить билеты на эту игру, будет аншлаг. Матч наших сборных - это всегда бешеные эмоции! Будет битва.