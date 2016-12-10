Виталий Мутко: "Два поражения должны встряхнуть команду Трефилова"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко подчеркнул, что поражения сборной России на чемпионате Европы должны встряхнуть гандболисток. После победы над Хорватией (32:26) команда Евгения Трефилова уступила Румынии (17:22) и Норвегии (21:23). Сборная заняла третье место в группе и вышла в следующий этап, где сыграет с командами Чехии, Дании и Венгрии.

- Я смотрел вчера игру с норвежками, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Может быть, матч получился не совсем удачным, но в чем-то упрекнуть девчонок тоже невозможно - они играли, старались. Эти неудачи, безусловно, встряхнут девчонок, я в этом абсолютно уверен. И ничего страшного я в этом не вижу. Надеюсь, что девчонки еще соберутся - вчера в матче ведь были прекрасные эпизоды, в команде появилась молодежь. Вчера девушкам немного не хватало драйва, а в спорте для побед обязательно должен быть кураж. Но турнир еще не закончен, определенный шанс у сборной России на чемпионате Европы еще есть.

Спорт - такая вещь, что всегда после блестящего результата происходит какой-то эмоциональный откат, к сожалению. На мой взгляд, это связано с психологией. Потому что когда спортсмены побеждают, то надо начинать готовиться к новым соревнованиям сразу же, спустившись с пьедестала. А порой мы эту паузу делаем более длительной. Но это только начало олимпийского цикла, и самое главное - сделать правильные выводы.