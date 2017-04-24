В сборную России на матчи со Швецией вызваны 4 игрока украинского "Мотора"

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды, вызванной на сбор перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы против Швеции. На сбор, который пройдет с 28 апреля по 2 мая, вызвано 20 игроков. Наибольшее представительство имеют "Чеховские медведи" и украинский "Мотор" - по 4 игрока.

Полностью состав сборной выглядит следующим образом: вратари - Богданов ("Азоты Пулавы", Польша), Павленко, Грамс (оба - "Чеховские медведи"); правые крайние - Шишкарев ("Вардар", Македония), Корнев ("Чеховские медведи"); правые полусредние - Шельменко ("Мотор", Украина), Котов ("Чеховские медведи"), Киселев ("Университет-Нева"), Дашко ("Динамо-Виктор"); разыгрывающий - Карлов (СКИФ); левые полусредние: Горбок ("ПИК Сегед", Венгрия), Деревень ("Вардар", Македония), Валиуллин ("Лемго", Германия), Шкуринский (СКИФ), Богданов ("Университет-Нева"); линейные - Калараш, Целищев (оба - "Мотор", Украина), Васильев ("Динамо-Астрахань"); левые крайние - Сорока ("Мотор", Украина), Остащенко ("Чеховские медведи").

Со Швецией Россия сыграет 3 и 6 мая.