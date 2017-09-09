Три российские гандболистки сдали положительные допинг-пробы на чемпионате Европы

Допинг-пробы трех игроков женской молодежной сборной России (игроки не старше 19 лет), взятые в августе на чемпионате Европы в Словении, оказались положительными, информирует официальный сайт Европейской федерации гандбола.

Анализы были проверены аккредитованной лабораторией Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Одна гандболистка сборной России сдала положительный допинг-тест в основном раунде чемпионата Европы, осталбьные две – в финальном раунде.

Дополнительная информация на этот счет будет представлена на следующей неделе. Напомним, что в финале чемпионата Европы Россия проиграла Франции со 26:31.