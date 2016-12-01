Трефилов вызвал 19 гандболисток на сбор перед чемпионатом Европы

Тренерский штаб сборной России по гандболу во главе с Евгением Трефиловым вызвал 19 спортсменок на тренировочный сбор перед чемпионатом Европы. Турнир пройдет в Швеции с 4 по 18 декабря.
Полностью состав национальной команды выглядит следующим образом:
вратари: Виктория Калинина ("Кубань"), Кира Трусова ("Астраханочка"), Елена Уткина ("Лада");
правые крайние: Марина Судакова ("Кубань"), Анна Вяхирева ("Ростов-Дон");
правые полусредние: Антонина Скоробогатченко ("Динамо-Синара"), Анна Сень ("Ростов-Дон");
разыгрывающие: Дарья Дмитриева ("Лада"), Ольга Горшенина ("Кубань"), Карина Сабирова ("Астраханочка");
левые полусредние: Владлена Бобровникова ("Ростов-Дон"), Виктория Жилинскайте ("Кубань"), Елизавета Малашенко ("Лада"), Анастасия Суслова, Полина Ведехина (обе – "Динамо-Синара");
левые крайние: Дарья Самохина ("Лада"), Кристина Кожокарь ("Астраханочка");
линейные: Яна Жилинскайте ("Кубань"), Ксения Макеева ("Ростов-Дон").
Сбор российской команды пройдет в Новогорске и продлится с 1 по 4 декабря. На первой групповой стадии чемпионата Европы сборная России сыграет против команд Хорватии, Румынии и Норвегии.
Дополнительная информация
http://www.rushandball.ru/news/trenerskiy-shtab-zhenskoy-sbornoy-rossii-vyzval-19-igrokov-na-sbor-pered-chempionatom-evropy