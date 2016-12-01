Трефилов вызвал 19 гандболисток на сбор перед чемпионатом Европы

Тренерский штаб сборной России по гандболу во главе с Евгением Трефиловым вызвал 19 спортсменок на тренировочный сбор перед чемпионатом Европы. Турнир пройдет в Швеции с 4 по 18 декабря.

Полностью состав национальной команды выглядит следующим образом:

вратари: Виктория Калинина ("Кубань"), Кира Трусова ("Астраханочка"), Елена Уткина ("Лада");

правые крайние: Марина Судакова ("Кубань"), Анна Вяхирева ("Ростов-Дон");

правые полусредние: Антонина Скоробогатченко ("Динамо-Синара"), Анна Сень ("Ростов-Дон");

разыгрывающие: Дарья Дмитриева ("Лада"), Ольга Горшенина ("Кубань"), Карина Сабирова ("Астраханочка");

левые полусредние: Владлена Бобровникова ("Ростов-Дон"), Виктория Жилинскайте ("Кубань"), Елизавета Малашенко ("Лада"), Анастасия Суслова, Полина Ведехина (обе – "Динамо-Синара");

левые крайние: Дарья Самохина ("Лада"), Кристина Кожокарь ("Астраханочка");

линейные: Яна Жилинскайте ("Кубань"), Ксения Макеева ("Ростов-Дон").

Сбор российской команды пройдет в Новогорске и продлится с 1 по 4 декабря. На первой групповой стадии чемпионата Европы сборная России сыграет против команд Хорватии, Румынии и Норвегии.