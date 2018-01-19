Трефилов сделает все, чтобы игроки не бросили гандбол

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов подчеркнул: он сделает все, чтобы игроки молодежной сборной Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина, дисквалифицированные на 20 месяцев из-за применения мельдония, не бросили гандбол.

Сегодня три игрока молодежной сборной России были лишены серебряных медалей чемпионата Европы-2017 (U19) решением Европейской гандбольной федерации (EHF) из-за трех положительных допинг-проб на мельдоний, которые сдали в ходе турнира. Все три спортсменки дисквалифицированы на 20 месяцев с момента забора положительных допинг-проб.

- Я считаю, что это очень строгое наказание. Я надеюсь, что у девушек хватит сил, энергии, терпения, чтобы не бросить гандбол и ни в коем случае не уйти в сторону, - цитирует "РИА Новости" Трефилова. - Я приложу все усилия, чтобы все они (Скоробогатченко, Дувакина и Дудина) остались на плаву и не бросили гандбол. Я поговорю с ними. Конечно, они очень переживают, нервничают. Я буду стараться, чтобы они не потерялись.