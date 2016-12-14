Трефилов - про судейство: "Чего на другого пенять, если у самого рожа кривая?"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов после ничьей в матче чемпионата Европы с Данией (26:26) отметил, что не стоит сетовать на судейство. Результат лишил подопечных Трефилова шансов на выход в полуфинал турнира.

– Как вам судейство?

– Чего на другого пенять, если у самого рожа кривая? Когда 20-летние датчанки начали месить наших королев, королевы должны были проснуться. И врезать по-человечески. Ведь когда ты получаешь где-то прямой отпор, потом туда прыгать не будешь.

Что у нас? В концовке убегает Кожокарь. Как раз мимо меня. Кричу ей! Ведь впереди пусто! Когда идет драка, нужно забыть обо всем – и мчаться напролом. Другого выхода нет! А она берет – и отдает передачу в голову. Да 50 процентов таких в наше время "кушаются". Не зря же все стараются пасовать через пол. (Владимир ИВАНОВ)

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