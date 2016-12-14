Трефилов пообещал быть "дисциплинированным мальчиком"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов подвел итоги чемпионата Европы-2016. Наставник добавил, что рад получить награду "Тренер года" от Министерства спорта, передает из Хельсинборга спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Министерство спорта признало вас тренером года. Скажите честно, приятно?

– Да приятно, конечно! Хотя, если бы мы вышли здесь в полуфинал, было бы еще приятнее! Но не получилось. При этом хочу поблагодарить всех наших болельщиков. Они у нас замечательные. А я же обещаю впредь быть дисциплинированным мальчиком.

Хотя сегодня опять не сдержался. Что-то про колхоз родной сказал…

Евгений Трефилов: "Обещаю впредь быть дисциплинированным мальчиком"