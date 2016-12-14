Трефилов останется главным тренером женской сборной России

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов сохранит свой пост, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФГР Сергея Шишкарева. Олимпийские чемпионки Рио накануне лишились шансов на выход в полуфинал чемпионата Европы, сыграв вничью с Данией (26:26).

- В этой ситуации собирательный образ давления с точки зрения результата, построения новой команды, он всегда хочет быть на вершине, но на данный момент этого материала, чтобы построить "красивое здание", пока что нет, - заявил Шишкарев. - Кроме того, он ощущает давление в том, что пишут болельщики, реагируя на его эмоциональные срывы. Я с ним имел принципиальный разговор, что нам нужно вместе украшать гандбол, а не отталкивать людей какими-то словами.

Сейчас он немного успокоился, на его лице появилась улыбка. Я сказал, что будем работать дальше, к нему есть мандат доверия. Мы уважаем его за все успехи, связанные с его именем, поэтому будем дальше наводить порядок с детско-юношеским гандболом, подтягивать резервы, помогать работать клубам, создавать вторую полноценную женскую сборную из молодежи.