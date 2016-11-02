15:25 | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Тимур Дибиров: "Сборной России нужно подтвердить свой класс в играх против Словакии и Черногории"

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Капитан сборной России Тимур Дибиров не считает, что матчи против Словакии и Черногории в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2018 будут простыми. Со словаками россияне сыграют 2 ноября во дворце спорта "Динамо" в Крылатском, а 6 ноября - на выезде с черногорцами.

- Говорить, что четыре очка у сборной России перед двумя стартовыми матчами в кармане, абсолютно нельзя! - цитирует пресс-служба федерации гандбола России Дибирова. - Та же Черногория будет гораздо сильнее по сравнению с матчами летней квалификации чемпионата мира. Дважды подряд обыграть одну и ту же команду всегда чрезвычайно сложно. Поэтому нам нужно подтвердить свой класс.

Дополнительная информация

http://www.rushandball.ru/news/video-lico-sbornoy-timur-dibirov

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