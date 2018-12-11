Скоробогатченко пропустит заключительный матч группового турнира Евро

Правый полусредний женской сборной России Антонина Скоробогатченко не сможет принять участия в заключительном матче второго группового турнира чемпионата Европы-2018 против Швеции. Во втором тайме игры с Данией она получила красную карточку за толчок соперницы, находящейся в воздухе. Изучив видеозапись и доклад судей, дисциплинарный комитет признал нарушение неспортивным и дисквалифицировал Скоробогатченко на один матч.

Жаль, что Антонина пропустит матч со Швецией. Для молодой гандболистки важно получать игровую практику, я хотел дать Скоробогатченко больше игрового времени, чтобы проверить ее в деле. Пока Тоне не очень везет на Евро, но я хочу поддержать ее в этой ситуации, - цитирует официальный сайт Федерации гандбола России главного тренера сборной Евгения Трефилова.

Сборная России досрочно обеспечила себе выход в полуфинал Евро с первого места. Антонина Скоробогатченко на турнире выходила на площадку в четырех матчах, нанесла девять бросков и забила пять голов.