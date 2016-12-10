Сергей Шишкарев: "В матче с Норвегией у команды Трефилова горели глаза"

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев выразил благодарность команде Евгения Трефилова за самоотдачу в матче группового турнира чемпионата Европы против Норвегии (21:23). Глава ФГР встретился со сборной на следующий день после поединка. Команда, несмотря на поражение, вышла в следующий раунд, где сыграет с Чехией, Данией и Венгрией.

- В матче со сборной Норвегии у нашей команды было все в порядке с настроем, это самое главное, - приводит пресс-служба ФГР слова Шишкарева. - У меня нет никаких претензий к самоотдаче наших игроков. В матче с норвежками нам надо было сохранить кураж, который был в начале игры, и дожимать соперника. У нас пока неровная команда, ей еще расти и расти. Мы забиваем тяжелые, трудовые голы. Но я надеюсь, что матч с норвежками сплотит нашу команду.

Мы играли достойно, большую часть матча вели в счете. Хочется, чтобы в следующем матче мы еще больше укрепились в том, что этот турнир нам по зубам, и матч с норвежками это доказал. Мы проиграли только в концовке, разница в счете была небольшой. Я удовлетворен игрой, отдачей, у девушек горели глаза.