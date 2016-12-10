Сергей Шишкарев: "В матче с Норвегией глаза у наших девчонок горели"

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев выразил мнение, что матч женского чемпионата Европы по гандболу против команды Норвегии должен сплотить сборную России. Команда Евгения Трефилова проиграла Норвегии со счетом 21:23 в заключительном матче предварительного раунда чемпионата Европы, который проходит в Швеции. Несмотря на поражение, россиянки вышли в основной раунд турнира.

– У нашей сборной все было в порядке с настроем, – приводит "Р-Спорт" слова Шишкарева. – Неидеальное исполнение, но с точки зрения самоотдачи претензий нет. Надо было дожимать соперника, сохранить кураж, который поймали в начале матча. Пока неровная команда у нас, только начинает играть. Забиваем тяжелые, трудовые голы. Это говорит о том, что настрой есть, а вдохновения нет. Этой команде нужно еще расти и расти, но этот матч против норвежек сплотит сборную России. Мы играли с самым сильным соперником турнира, играли достойно, вели в счете большую часть матча. Я останусь с командой на этом турнире до конца. Хочу, чтобы в следующем матче мы еще больше укрепились в том, что этот турнир нам по зубам. Этот матч это доказал. Мы проиграли в концовке с минимальным счетом, хотя могли и победить. Я удовлетворен игрой, отдачей. Глаза у наших девчонок горели.