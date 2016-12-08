Сергей Шишкарев: "У девчонок Трефилова не горели глаза в матче с Румынией"

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев после матча группового турнира чемпионата Европы против Румынии (17:22) отметил, что не увидел у игроков нашей команды правильного настроя на этот поединок. По его словам, молодые гандболистки не справились с волнением, а опытные не повели их за собой.

- Я не увидел правильного настроя, - приводит "Р-Спорт" слова Шишкарева. - У девчонок не горели глаза в матче с Румынией. Потери мяча на ровном месте, технический брак - сложно объяснить это в сегодняшнем матче. Обе команды играли плохо, но наша намного хуже. Сегодня молодые игроки сборной России не справились с волнением. Игроки более опытные, наши олимпийские чемпионки, увы, не повели за собой команду. Хотя на каком-то отрезке матча была видна лидерская позиция капитана Людмилы Постновой.

Огромное количество технического брака у нас. Я бы не хвалил румынского вратаря. Да, она поймала игру. Но не она в этом матче выручила, а мы сами не забили. Очень много бросков наших не достигало цели, полностью был выключен из игры левый край. Мы сами били во вратаря.