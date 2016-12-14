Сергей Шишкарев: "Судейство в матче с Данией было безобразным и предвзятым"

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев подвел итоги чемпионата Европы. По его словам, судейство в матче с Данией (26:26) было безобразным. Результат лишил подопечных Евгения Трефилова шансов на выход в полуфинал турнира.

- Как вам сегодняшнее судейство?

- Не люблю на эту тему говорить. Но сегодня и я позволил себе лишнего – высказал все представителям Европейской гандбольной федерации (ЕГФ). Судейство было безобразным! Я не могу назвать его неквалифицированным - оно было просто предвзятым. Нас сознательно и последовательно "душили". Местами даже хамски. Девчонкам из-за этого обидно вдвойне.

И ведь мы живем в XXI веке. Сделать детальный анализ всех эпизодов не составляет никакого труда! Но сербские арбитры осознанно шли на двойные стандарты. Давали доигрывать датчанкам эпизоды, и если те не забивали – свистели. Зато когда мы забивали с нарушением – гол отменяли, и давали разыгрывать девятиметровый.

- Что вам сказали в ЕГФ?

- Все прятали глаза. Никто не пожелал со мной изъясниться. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Шишкарева