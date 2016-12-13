Сергей Шишкарев: "Шансов на полуфинал не так много, но Россия должна сделать все, что от нее зависит"

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев уверен, что россиянки в предстоящем матче чемпионата Европы с Данией сделают все возможное ради победы. Он лично приехал поддержать команду, которая начнет встречу с датчанками сегодня в 22:45 по московскому времени.

– Самое главное – это расслабиться и получить удовольствие от игры. Вам нужно показать свою игру, то, что вы умеете, – цитирует официальный сайт Федерации гандбола России Шишкарева, обратившегося к спортсменкам. – Поверьте, никто на вас не требует завышенного результата, не нужно его выдавливать, как зубную пасту из пустого тюбика. В нашей команде прекрасные игроки, которые умеют показывать гандбол высокого качества. Нужно отвлечься, отключиться от критических замечаний, которые звучат в Интернете, раскрепоститься и показать все, на что вы способны.

Может быть, шансов на выход в полуфинал не так много. Но мы должны делать все, что от нас зависит. Если Марина Судакова, Дарья Самохина забросят сегодня Дании по пять мячей, мы создадим разрыв, который нам нужен. У нас очень хорошая команда, видно, что у нее большое будущее. Вы не слабее игроков других команд. Если мы соберемся, то все будет в сегодняшнем матче хорошо!