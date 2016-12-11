Сергей Шишкарев: "Россиянки выходили на матч с Чехией как на плаху"

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев после матча национальной команды против Чехии (26:24) отметил, что гандоблистки выходили на игру с безразличием. По его словам, на следующую встречу с Данией, которая состоится 13 декабря, команде необходимо настроится соответствующим образом.

- Сегодня у нашей сборной ничего не получалось, - приводит "Р-Спорт" слова Шишкарева. - Команда Чехии явно ниже классом, и она позволила нам выиграть этот матч. Много ошибок. Когда девочки пели гимн России перед матчем с Чехией, меня очень смущало, что они смотрят в пол, глаза какие-то уставшие, безразличные. Как будто они сейчас выходят на плаху, а не на матч, где можно получать от игры удовольствие.

Видимо, команда не очень реагирует пока на требования главного тренера. Они играют за национальную команду, планка очень высоко поднята. Я не вижу, чтобы они себя превозмогали, какие-то сверхусилия были. Бывает радость, бывает расстройство. А безразличие, равнодушие мне очень не нравятся. Надеюсь, что это временное явление. Впереди сложный матч с датчанками, на него надо настроиться соответствующим образом и сыграть лучше.