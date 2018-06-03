Сергей Шишкарев: "Не сомневались, что россиянки обыграют Австрию, Астрахань - счастливый для нас город"

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев поздравил женскую сборную России с выходом в финальную стадию чемпионата Европы.

- Поздравляю всю нашу команду и российских болельщиков! - сказал Шишкарев. - Хотя путь на чемпионат Европы получился непростым, в сентябре прошлого года мы допустили осечку в гостевом матче с Австрией и сами себе осложнили себе задачу. В итоге так вышло, что судьба путевки на чемпионат Европы решалась в последнем матче с тем же соперником. Было тревожно, потому что не хотелось, чтобы повторилось то, что случилось в июне прошлого года, когда мужская сборная России не отобралась на чемпионат мира, сыграв вничью с Черногорией. Тем не менее, мы не сомневались, что должны обыгрывать Австрию.

– Почему?

– Мы играли в Астрахани, а это счастливый для сборной России город. Например, в марте 2016 мы выиграли квалификационный турнир на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, а год назад уверенно победили Польшу, фактически гарантировав себе место на чемпионате мира. Во-вторых, сборная Австрии была ослаблена потерями ведущих игроков. (Владимир ИВАНОВ)