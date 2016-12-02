Сергей Шишкарев: "Есть предпосылки на хорошее выступление россиянок на чемпионате Европы"

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев дал интервью "СЭ" накануне стартующего в понедельник чемпионата Европы среди женщин.

– На недавней открытой тренировке вы озвучили перед командой задачу – место в тройке. Смело, с учетом того, что после Рио команда заметно обновилась и сейчас в сборной много совсем молодых девчонок.

– Перед олимпийскими чемпионами не могут стоять другие цели. Сами подняли планку на такую высоту, теперь думать о менее амбициозных задачах просто нельзя. При этом я понимаю, что это эмоционально-профессиональный подход. А если говорить о состоянии нынешней команды, то она действительно ослаблена травмами. К большому сожалению, в самый последний момент мы потеряли еще и Полину Кузнецову. Великолепного, стабильного и по-спортивному злого игрока. Она один из лидеров команды. Мы предполагали, что именно Полина будет капитаном на предстоящем турнире. Но, увы. Валентина Гончарова не из олимпийского состава, однако мы очень сильно надеялись на нее. Тоже травма. Таковы реалии, тут ничего не сделаешь.

Но ведь молодые игроки у нас тоже высокого уровня. Карина Сабирова, Кристина Кожокарь, Дарья Самохина – эти девчонки несколько месяцев назад дошли до финала молодежного чемпионата мира. Даше Дмитриевой во время Олимпийских игр исполнился 21 год, а Ане Вяхиревой – тремя месяцами ранее. Так что у нас хороший тыл. А что касается омоложения, то оно проходит и в других сборных. Есть предпосылки на хорошее выступление. При этом понятно, что в женском гандболе говорить о чем-то наверняка невозможно. Нужен еще и элемент удачи. Надеюсь, она от нас не отвернется. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Шишкарева – скоро в "СЭ"