03:58 | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Сергей Шишкарев: "Да, где-то Трефилов перегнул, но я в него верю"

0
0
0

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев подвел итоги чемпионата Европы. По его словам, несмотря на неудачу, он верит в команду и главного тренера Евгения Трефилова.

- Что можете сказать о турнире в целом?

- Виноваты сами. Проиграли румынкам, наделав кучу ошибок. Эта игра и закрыла нам путь в полуфинал. Выиграй тогда – основной раунд провели бы с совсем другим настроением. Уже руки бы не так тряслись. А в ситуации, когда права на ошибку не было, многие молоденькие девочки, увы, поплыли.

Но в эту команду я верю! Как и в тренерский талант Евгения Васильевича Трефилова. Да, где-то он перегнул. И я не оправдываю его.  Но могу заверить, что в обиду его не дам! Завистников у него много. Но нельзя забывать, что именно этот человек привел нас к олимпийской победе. И не благодаря, а вопреки! И именно это я сказал президенту. Он сплотил этот коллектив и заставил его играть! А свои эмоции он подкорректирует. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Шишкарева

 

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

На что потратят наследство Алексия II?...

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ