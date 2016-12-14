Сергей Шишкарев: "Да, где-то Трефилов перегнул, но я в него верю"

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев подвел итоги чемпионата Европы. По его словам, несмотря на неудачу, он верит в команду и главного тренера Евгения Трефилова.

- Что можете сказать о турнире в целом?

- Виноваты сами. Проиграли румынкам, наделав кучу ошибок. Эта игра и закрыла нам путь в полуфинал. Выиграй тогда – основной раунд провели бы с совсем другим настроением. Уже руки бы не так тряслись. А в ситуации, когда права на ошибку не было, многие молоденькие девочки, увы, поплыли.

Но в эту команду я верю! Как и в тренерский талант Евгения Васильевича Трефилова. Да, где-то он перегнул. И я не оправдываю его. Но могу заверить, что в обиду его не дам! Завистников у него много. Но нельзя забывать, что именно этот человек привел нас к олимпийской победе. И не благодаря, а вопреки! И именно это я сказал президенту. Он сплотил этот коллектив и заставил его играть! А свои эмоции он подкорректирует. (Владимир ИВАНОВ)

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