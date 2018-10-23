Сборной России поставлена задача выйти на чемпионат Европы с первого места

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев отметил, что задачей мужской сборной России является попадание на чемпионат Европы 2020 года с первого места в своей отборочной группе.

Национальная команда во вторник провела тренировку накануне старта в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Сборная России выступает в 7-й отборочной группе вместе с командами Венгрии, Италии и Словакии.

- Задача - занять первое место в группе. Нельзя сказать, что она самая сложная. Интересно посмотреть на сплав опыта и молодости в нашей команде, - цитирует ТАСС Шишкарева.