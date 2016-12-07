Сборная России проиграла команде Румынии на чемпионате Европы

Сборная России во втором матче группового турнира чемпионата Европы проиграла Румынии (17:22). В случае победы команда Евгения Трефилова могла досрочно обеспечить себе путевку в следующий раунд турнира. В стартовом матче первой групповой стадии россиянки обыграли сборную Хорватии (32:26).
Хельсингборг (Швеция)
Чемпионат Европы
Женщины
Первый групповой турнир
Группа D
Румыния - Россия - 22:17 (11:9)
sp2012
adamantane'---Фантазёр!! От Норвежек получим по полной. Правильно сказали,что выход в полуфинал будет чудом. Но чудес много не бывает. На ЧЕ этого и не будет. На втором этапе предскажу 3 баранки!!!
23:16 7 декабря
adamantane'
Теперь нужно повторить номер с победой над норвежками...
22:08 7 декабря