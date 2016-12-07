Сборная России проиграла команде Румынии на чемпионате Европы

Сборная России во втором матче группового турнира чемпионата Европы проиграла Румынии (17:22). В случае победы команда Евгения Трефилова могла досрочно обеспечить себе путевку в следующий раунд турнира. В стартовом матче первой групповой стадии россиянки обыграли сборную Хорватии (32:26).

Хельсингборг (Швеция)

Чемпионат Европы

Женщины

Первый групповой турнир

Группа D

Румыния - Россия - 22:17 (11:9)