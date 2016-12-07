21:55 7 декабря | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Сборная России проиграла команде Румынии на чемпионате Европы

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Сборная России во втором матче группового турнира чемпионата Европы проиграла Румынии (17:22). В случае победы команда Евгения Трефилова могла досрочно обеспечить себе путевку в следующий раунд турнира. В стартовом матче первой групповой стадии россиянки обыграли сборную Хорватии (32:26).

Хельсингборг (Швеция)

Чемпионат Европы

Женщины

Первый групповой турнир

Группа D

Румыния - Россия - 22:17 (11:9)

 

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http://handball.sport-express.ru/women/europe/2016/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sp2012

adamantane'---Фантазёр!! От Норвежек получим по полной. Правильно сказали,что выход в полуфинал будет чудом. Но чудес много не бывает. На ЧЕ этого и не будет. На втором этапе предскажу 3 баранки!!!

23:16 7 декабря

adamantane'

Теперь нужно повторить номер с победой над норвежками...

22:08 7 декабря

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Материалы других СМИ