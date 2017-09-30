Российские гандболистки проиграли Австрии в матче отбора чемпионата Европы-2018

Российские гандболистки проиграли команде Австрии со счетом 25:27 во втором матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года. Сборная России занимает третье место в турнирной таблице группы 4, набрав два очка. Столько же баллов у Румынии и Австрии.
В первом матче отбора россиянки обыграли Португалию (32:25). В следующей встрече они сыграют против румынок 21 марта 2018 года.
Чемпионат Европы-2018 пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря.
Чемпионат Европы
Женщины
Квалификационный раунд
Группа 4
Австрия – Россия – 27:25 (13:16)
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