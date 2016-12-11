19:41 | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Россиянки одержали первую победу во втором групповом турнире Euro-2016

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Женская сборная России одержала победу над Чехией во втором групповом турнире чемпионата Европы - 26:24. В предыдущих двух матчах олимпийские чемпионки уступили Румынии (17:22) и Норвегии (21:23).

Чемпионат Европы

Женщины

Второй групповой турнир

Чехия - РОССИЯ - 24:26 (12:14)

Дополнительная информация

http://handball.sport-express.ru/women/europe/2016/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Буква Ё

Don, ты типичная гопота. Чей-то коммент не нравится - сразу "хохол". Действительно, великие русские же не могут иметь больше одного мнения на всех?

21:54

Don

Slim Taller, а ты хохол олицетворяешь свою страну))) Иди на свои сайты, чё ты здесь всё время пасёшься?

20:48

Slim Taller

В прошлой игре гандболистки были баранами,в этой слепыми лошадьми.Этот жирный хам прямо-таки олицетворяет страну.

20:15

KhSL

Насколько сырая эта сборная по сравнению с олимпийским вариантом. Ладно, пусть набивают шишки...

20:05

Kirillyurrich

пипец не берегут они тренера и его сердце

19:56

Lars Berger

И снова - валидол!..) Евгений Васильевич, про "слепую лошадь" было круто...)))

19:52

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Материалы других СМИ