Россиянки обыграли Австрию и вышли на чемпионат Европы

Женская сборная России обыграла команду Австрии со счетом 26:25 в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы. Команда Евгения Трефилова заняла второе место в группе, уступив лидерство Румынии. Тем не менее, россиянки завоевали прямое попадание на чемпионат Европы во Франции, который пройдет с 29 ноября по 16 декабря.
Чемпионат Европы
Квалификационный раунд
Группа 4
Россия – Австрия – 26:25 (16:13)
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titan577
позорный матч для россии. в таком составе и чуть не упустили победу над средней австрией и при этом у австрии из-за травм не было двух ведущих игроков. по сути у нас играла только вяхирева, остальные гномер отбывали. надо что-то менять иначе на че нас размажут. в связи с этим радует что помощницей трефа будет полторацкая. до сих пор уверен что львиная заслуга в победе в рио принадлежит акопяну. как он ушел так и результаты пропали. и пора уже выпускать лишнего игрока вместо вратаря. весь мир так играет только наш с..т.
16:04