Россиянки обыграли Австрию и вышли на чемпионат Европы

Женская сборная России обыграла команду Австрии со счетом 26:25 в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы. Команда Евгения Трефилова заняла второе место в группе, уступив лидерство Румынии. Тем не менее, россиянки завоевали прямое попадание на чемпионат Европы во Франции, который пройдет с 29 ноября по 16 декабря.

Чемпионат Европы

Квалификационный раунд

Группа 4

Россия – Австрия – 26:25 (16:13)