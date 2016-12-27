Полина Кузнецова: "Невыход из группы на чемпионате Европы — это провал для сборной России"

Левая крайняя сборной России Полина Кузнецова считает провал невыход команды из группы на чемпионате Европы. Также она отметила, что случилось это точно не из-за недостатка мотивации, поскольку такого быть с главным тренером Евгением Трефиловым не может.

– Безусловно, невыход из группы для такой команды, как сборная России, – это провал, – цитируют "Известия" Кузнецову. – Но давайте смотреть объективно – это случайность, а не закономерность. Мы же не мужская сборная России по футболу. Все прекрасно знают, что наша сборная всегда борется только за самые высокие места, но в Швеции что-то пошло не так.

– Может быть, были проблемы с мотивацией? Мол, выиграли Олимпийские игры, а на чемпионате Европы из группы точно выйдем...

– Вы правда считаете, что с Евгением Васильевичем Трефиловым могут быть проблемы с мотивацией? Он не дает нам ни на секунду потерять концентрацию! Тренер всегда держит в моральном тонусе всю сборную.

– Девочки не обижаются на него за то, что порой он может быть жестковат?

– Во-первых, наш тренер никогда не ругал нас просто так. Во-вторых, иногда мне кажется, что по-другому мы не понимаем и расслабляемся.