Людмила Постнова: "Трефилов считает, что я слишком добрая"

Разыгрывающая сборной России Людмила Постнова отметила, что не разрешает своим партнерам по команде называть себя на "вы", несмотря на разницу в возрасте и капитанский статус. Также гандболистка подчеркнула, что главный тренер команды Евгений Трефилов считает ее слишком доброй.

– В команде сейчас очень много молодых девчонок.

– Зато каких! Посмотрите, какого уровня игроки Анна Вяхирева и Дарья Дмитриева. А ведь им всего по 21 год! Есть еще совсем молоденькие.

– Они обращаются к вам на "ты"?

– Конечно! Кто-то сначала хотел на "вы", но я быстро это пресекла. Еще не такая старая!

– Но хотя бы мячи после тренировок собирают молодые?

– У нас есть график дежурных. Никаких разделений. Единственное правило: те, кому за 30, не дежурят. А в нынешней команде я такая одна.

– Трефилов возлагает на вас, как на капитана, большие надежды. Справляетесь?

– Не могу сказать, что у меня огромный капитанский опыт. Но я стараюсь. Хотя Евгений Васильевич считает, что я – слишком добрая. (Владимир ИВАНОВ)