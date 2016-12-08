Людмила Постнова: "Проигрыш Румынии - это не невезение, мы сами виноваты"

Капитан сборной России Людмила Постнова после матча группового турнира чемпионата Европы против Румынии (17:22) отметила, что причиной поражения стала плохая реализация голевых моментов. Команда с двумя очками занимает третье место в турнирной таблице. В последнем туре россиянки сыграют с норвежками

- Мы очень расстроены результатом, - приводит пресс-служба ФГР слова Постновой. - Игра была наша, мы должны были побеждать Румынию, но в нападении ничего не можем забить, особенно с краев. Нет, это не невезение, мы сами виноваты. Что я думаю об игре вратаря сборной Румынии Деду? Мы дали ей почувствовать игру, если бы в самом начале забили свои мячи, то такого бы не было. Реализация голевых моментов - главная причина поражения. Мне сложно объяснить, почему это произошло, возможно, есть недостаток концентрации. На краях у нас играют молодые гандболистки, которые только пришли в команду. Но это не оправдание. Если оказался в сборной России, то надо забивать голы. Конечно, нам надо было обыгрывать румынок.